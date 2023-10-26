Облучение экстерном: ученые доказали безопасность флеш-терапии рака

Ученые из Дубны провели эксперимент, в результате которого установили, что облучение опухолевых клеток во флеш-режиме может быть эффективно и менее токсично для окружающих здоровых тканей, чем при стандартном подходе.
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