На Ай-Петри откроют резиденцию Деда Мороза

Фото: Наталья СомоваСо 2 по 7 января на плато Ай-Петри будет работать резиденция Деда Мороза. Гостей ждут старорусские рождественские игры, хороводы, квесты и мастер-классы, народная живая музыка, а также спортивный забег.
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