Прокуратура начала проверку после ДТП с погибшей в Ингушетии

Женщина погибла в ДТП в Джейрахе, еще четыре человека получили различные травмы. Прокуратура Республики Ингушетия назначила проверку по факту о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних, сообщила пресс-служба ведомства.