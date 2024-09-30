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Царьград

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Грузия выставила России дерзкое требование по военным базам. Военкор указал на роковую ошибку

Грузия выставила России дерзкое требование по военным базам. Военкор указал на роковую ошибку

Грузия предложила России перейти к делу по сближению с Абхазией и Осетией и сразу выставила дерзкое требование по военным базам.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Правильно, нужно сразу ставить на место за непродуманные действия, которые могут из-за необдуманных высказываний навредить мирному процессу.
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18 час.
СБ
Слава Белый
Дали слабину? Сразу хотят больше. А что хотели? Так всегда и бывает.
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17 час.

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