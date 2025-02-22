Путин поручил продумать финансирование программы по развитию Крыма

Президент России Владимир Путин дал указание правительству РФ рассмотреть возможность увеличения финансирования программы по развитию Крыма и Севастополя и представить отчет до 25 декабря, сообщает Кремль.
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