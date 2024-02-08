Двум подросткам избрали меру пресечения по делу о нападении на сверстника

Фигурантами уголовного дела по двум статьям стали подростки, издевавшиеся над сверстником. Кировский районный суд Новосибирска избрал меры пресечения двум подросткам, которых подозревают в избиении сверстника.
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