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Оперативные новости

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Анастас Панченко вновь на пьедестале Чемпионата России по аквабайку

Анастас Панченко вновь на пьедестале Чемпионата России по аквабайку

В Москве завершился финал Чемпионата России по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайка. Несколько дней на Гребном канале в Крылатском спортсмены боролись за главные награды сезона.

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