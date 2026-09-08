В Новосибирске бензин на частных АЗС подорожал до 130 рублей

Топливный рынок Новосибирской области по-прежнему разделён на два сегмента. На заправках крупных сетей ситуация постепенно нормализуется: очереди и лимиты на отпуск топлива уменьшаются.
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