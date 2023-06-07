«Демон контрреволюции». Почему Кремль ставит на Медведчука 

Пожалуй, нет на постсоветском пространстве ни одного действующего политика, личность и действия которого были бы мифологизированы в такой же степени, что и фигура Виктора Медведчука – бывшего лидера запрещенной на Украине партии ОПЗЖ, незаконно лишенного режимом Зеленского гражданства и депутатского мандата и фактически выдавленного за рубеж.