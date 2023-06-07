Пожалуй, нет на постсоветском пространстве ни одного действующего политика, личность и действия которого были бы мифологизированы в такой же степени, что и фигура Виктора Медведчука – бывшего лидера запрещенной на Украине партии ОПЗЖ, незаконно лишенного режимом Зеленского гражданства и депутатского мандата и фактически выдавленного за рубеж.
Популярные статьи
- Недавно американский конгрессмен Джейми Раскин заявил, что Россия должна быть уничтожена, потому что это христианская страна.
- Прицельные удары русских по бункерам во Львове и в Киеве, меткий удар по штабу ВСУ в Днепропетровске
- В интернете муссируются слухи, что в результате ударов высокоточным оружием понесли потери кадровые военнослужащие блока НАТО, дислоцированные на Украине.
Свежие комментарии