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Царьград

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Военкор Коц показал кадры из освобождённого Старого Сорочино

Военкор Коц показал кадры из освобождённого Старого Сорочино

Посёлок Старое Сорочино и ещё два населённых пункта в Курской области были освобождены вчера, 7 марта.

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