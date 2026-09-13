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Токио, Норвуд, далее везде: Бойкова и Козловский вновь исполнили четверной выброс и выиграли второй челленджер подряд

Токио, Норвуд, далее везде: Бойкова и Козловский вновь исполнили четверной выброс и выиграли второй челленджер подряд

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали вторую победу подряд на международных турнирах и заработали ещё 350 очков в рейтинг ISU.

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