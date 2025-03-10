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Царьград

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ФСБ выявила шпионов из британского посольства, угрожающих безопасности РФ

ФСБ выявила шпионов из британского посольства, угрожающих безопасности РФ

ФСБ России представила фото двух шпионов, работающих под прикрытием британского посольства в Москве. Второй секретарь Алкеш Одедра и Майкл Скиннер нарушили законы РФ, указав ложные данные.

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