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"Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем России

"Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем России

Россия совершенствует свои БПЛА и украинский ВПК должен дать на это достойный ответ. Об этом 14 сентября заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

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