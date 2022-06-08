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На судебном процессе в Донецке иностранные наёмники частично признали свою вину

На судебном процессе в Донецке иностранные наёмники частично признали свою вину

8 июня в ходе судебного заседания в Донецкой народной республике (ДНР) подданный Великобритании Шон Пиннер и гражданин Марокко Саадун Брагим признали свою вину в действиях, направленных на захват власти.

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