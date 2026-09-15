«Единство начинается с семьи, социальной справедливости,  памяти и уважения к своей стране»

– Александр Михайлович, 2026 год объявлен Годом единства народов России. Что для вас сегодня означает единство нашей страны? – Прежде всего это понимание того, что при всём нашем многообразии у нас есть общая судьба, общая история и общая ответственность за будущее страны.
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Много говорит у Соловьёва и зачастую дельное, но в реальность они не материализуются да и кто это будет проверять!