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Аргументы недели

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«Единство начинается с семьи, социальной справедливости,  памяти и уважения к своей стране»

«Единство начинается с семьи, социальной справедливости,  памяти и уважения к своей стране»

– Александр Михайлович, 2026 год объявлен Годом единства народов России. Что для вас сегодня означает единство нашей страны? – Прежде всего это понимание того, что при всём нашем многообразии у нас есть общая судьба, общая история и общая ответственность за будущее страны.

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