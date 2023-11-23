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Спички - не игрушка

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Немецкая экономика гибнет без русского газа

Немецкая экономика гибнет без русского газа

Санкции жестоко ударили по промышленности Германии. Знаменитый Гудиер закрывает два своих завода по производству шин в Фюрстенвальде и Фульде — это означает минус две тысячи рабочих мест и минус огромное количество выпущенных шин.

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