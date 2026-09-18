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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Арифметика эффективности ИИ-агента в клиентском сервисе

Когда я вижу в презентации о внедрении ИИ-агентов такие параметры, как «точность распознавания 98%» и.

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