Учащимся школ Италии запретят носить бурку, паранджу и никаб

В Италии ученикам школ могут запретить носить никаб, паранджу и бурку. Премьер-министр Джорджа Мелони также предложила ограничить количество мест для иностранцев в учебных заведениях.
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