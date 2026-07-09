Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит заявление о банкротстве ЛЗМ

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит заявление индивидуального предпринимателя Марины Мясоедовой к обществу с ограниченной ответственностью «Липецкий завод металлоизделий» (ЛЗМ) о признании банкротом.
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