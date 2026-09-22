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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морган Райлли: «Хочу оставаться в «Торонто» как можно дольше, это мой дом. Я люблю эту команду и готов на все ради нее»

Морган Райлли заявил, что рад продолжить карьеру в « Торонто ».  Ранее сообщалось, что канадский клуб может обменять 32-летнего защитника до начала сезона, однако хоккеист по-прежнему остается в составе «Мэйпл Лифс».

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