Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 смешных и странных объявлений

Как часто, проходя мимо объявлений, вы обращаете внимание на текст? Согласитесь, что зачастую вы их просто игнорируете? Пользователи сети поделились фото объявлений, которые не остаются без внимания, ведь способны ввести в ступор.

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