Telegraph: у Киева нет гарантий финансовой поддержки от ЕС после 2025 года

Евросоюз пока не предоставил Украине гарантий продолжения финансовой поддержки в 2026 году. Об этом в беседе с британской газетой The Daily Telegraph заявил эксперт Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.
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