В Россию приехал кроссовер MG ZS. Что это за машина?

MG Motor сообщила о том, что до России добрался кроссовер. Правда, пока речь не идет о продажах: машина будет использоваться в сертификационных испытаниях для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).
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