Жильцам зауральского села Просвет вернули переплаченные за электричество деньги

Прокуратура Курганской области провела проверку по обращению жителя села Просвет, выявив нарушения в начислении платы за электроэнергию, потребляемую для содержания общего имущества в многоквартирном доме.
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