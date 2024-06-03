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Жильцам зауральского села Просвет вернули переплаченные за электричество деньги

Жильцам зауральского села Просвет вернули переплаченные за электричество деньги

Прокуратура Курганской области провела проверку по обращению жителя села Просвет, выявив нарушения в начислении платы за электроэнергию, потребляемую для содержания общего имущества в многоквартирном доме.

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