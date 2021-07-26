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Красильников о мачте с чехами, один из которых сдал положительный тест на COVID-19: «А если мы заразимся? Для нас турнир закончится»

Российские пляжные волейболисты Олег Стояновский и Вячеслав Красильников опасаются предстоящего матча против чехов на групповом этапе олимпийского турнира.

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