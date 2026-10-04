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Кирилл Туриченко рассказал, чем его раздражает жена: «Я хожу с красными глазами»

Кирилл Туриченко рассказал, чем его раздражает жена: «Я хожу с красными глазами»

Оказалось, что в семье певца есть место для взаимных претензий. Кирилл дал интервью на откровенную тему.

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