Еще один такой товарищ проживает на выезде из города. Судя по всему, менять место жительства пока не собирается.
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Еще один такой товарищ проживает на выезде из города. Судя по всему, менять место жительства пока не собирается.
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