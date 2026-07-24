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Царьград

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Сергей Лавров заявил о поддержке Западом неонацизма на Украине

Сергей Лавров заявил о поддержке Западом неонацизма на Украине

Жительница Сум оштрафована на 275 долларов за пророссийскую надпись в лифте. Суд обязал её изучить стихотворение и прочитать книги украинских националистов.

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