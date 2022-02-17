Мутирующие. Пландемию могут отменить досрочно?

Пландемию могут отменить досрочно? По крайней мере, до 2024 года, на который пока ориентируется наВОЗ (хотя большинство представителей "санитарной диктатуры" хотели бы, что б пландемия не заканчивалась никогда и все мы жили в "новой реальности").