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Мутирующие. Пландемию могут отменить досрочно?

Мутирующие. Пландемию могут отменить досрочно?

Пландемию могут отменить досрочно? По крайней мере, до 2024 года, на который пока ориентируется наВОЗ (хотя большинство представителей "санитарной диктатуры" хотели бы, что б пландемия не заканчивалась никогда и все мы жили в "новой реальности").

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