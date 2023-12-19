Главный инженер ТГК-14 Евгений Рыбаков стал исполнительным директором

Главный инженер ТГК-14 Евгений Рыбаков был назначен исполнительным директором.В пресс-службе компании сообщили, что за ним закрепили оперативное управление по всем текущим производственным и экономическим вопросам.
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