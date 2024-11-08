Чемпионат России по футзалу. 7-й тур. «Синара» сыграет с «Ухтой», «Норильский никель» против «Тюмени», другие матчи

Чемпионат России по футзалу БЕТСИТИ Суперлига 7-й тур Первые матчи 8 ноября Синара – Ухта – 5:6 (3:2) Липецк – Сибиряк – 2:0 (1:0) Новая генерация – Кристалл – 3:4 (1:0), после серии пенальти КПРФ – ИрАэро – 4:3 (2:1), после серии пенальти 9 ноября Норильский никель – Тюмень – 12.
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