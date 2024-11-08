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Чемпионат России по футзалу. 7-й тур. «Синара» сыграет с «Ухтой», «Норильский никель» против «Тюмени», другие матчи

Чемпионат России по футзалу БЕТСИТИ Суперлига 7-й тур Первые матчи 8 ноября Синара – Ухта – 5:6 (3:2)   Липецк – Сибиряк – 2:0 (1:0)   Новая генерация – Кристалл – 3:4 (1:0), после серии пенальти   КПРФ – ИрАэро – 4:3 (2:1), после серии пенальти   9 ноября  Норильский никель – Тюмень – 12.

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