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ИА Регнум

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Военные РФ ликвидировали переодетых в российскую форму боевиков «Азова»*

Военные РФ ликвидировали переодетых в российскую форму боевиков «Азова»*

ВС России ликвидировали в Днепропетровской области группу переодетых в российскую форму боевиков запрещенной в России террористической организации «Азов».

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