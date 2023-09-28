«Варили» в частном доме: в Ленобласти накрыли подпольную нарколабораторию

В Выборгском районе Ленобласти ликвидировали подпольное производство синтетического наркотика. Нарколаборатория располагалась в частном доме поселка Зеленая Роща, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.
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