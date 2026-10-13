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Новости Брянска

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ГЕРОФАРМ: препараты Седжаро и Семавик получили цифровую поддержку

ГЕРОФАРМ: препараты Седжаро и Семавик получили цифровую поддержку

Приложение Stroynee позволяет контролировать дозировку препаратов, рацион, физическую активность и эмоциональное состояние, а также включает образовательные треки и видеотренировки с Ириной Слуцкой.

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