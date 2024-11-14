Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Noize MC оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Noize MC оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей рэп-исполнителя, известного под псевдонимом Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом), за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

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