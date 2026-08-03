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FiNE NEWS

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Сенатор предложил добавить цифровую грамотность в список предметов ЕГЭ

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог предложил расширить список предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за счёт дисциплин, связанных с цифровой грамотностью.

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