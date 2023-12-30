Министр труда объяснил почему повысили зарплаты сотрудникам правительства

Власти потратили около 100 миллионов леев на повышение зарплат сотрудникам правительства. Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу утверждает, что эта мера была необходима для привлечения высококвалифицированных кадров.
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