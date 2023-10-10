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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сообщается, что руководители Disney хотят стать “игровым гигантом”, купив EA, но ...

Сообщается, что руководители Disney хотят стать “игровым гигантом”, купив EA, но ...

Сообщается, что руководители Disney хотят стать “игровым гигантом”, купив EA, но топ-босс не соглашаетсяDisney уже давно присутствует в мире игр, сначала благодаря многочисленным адаптациям своих классических мультипликационных франшиз, а затем благодаря широкому спектру игр Marvel и “Звездных войн”, но они никогда по-настоящему не занимались собственной разработкой игр и… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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