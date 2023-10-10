Сообщается, что руководители Disney хотят стать “игровым гигантом”, купив EA, но топ-босс не соглашаетсяDisney уже давно присутствует в мире игр, сначала благодаря многочисленным адаптациям своих классических мультипликационных франшиз, а затем благодаря широкому спектру игр Marvel и “Звездных войн”, но они никогда по-настоящему не занимались собственной разработкой игр и… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.