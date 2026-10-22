По логике Зеленского, раз Илон Маск оказался такой «плохой», то он должен был вернуть врученный ему украинский орден, а не отключать «Старлинк».
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