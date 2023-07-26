Философ Дугин: «Я за репрессии не только против врагов, но я за репрессии в целом»
Большой резонанс в сети произвёл текст Александра Дугина, опубликованный (в трёх частях) 25 июля.Цитирую:"Я сторонник репрессий.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Оставьте реабилитацию фашистов. Мерзавец, приветствовавший приход Гитлера к власти, не может быть авторитетом для нормального человека. Еще о Власове посюсюкайте. Тоже был "борец с большевизмом".
А я о чём? Разве не об этом же... .
За свои убеждения надо платить... Что-то в этом есть.
Свежие комментарии