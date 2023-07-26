Философ Дугин: «Я за репрессии не только против врагов, но я за репрессии в целом»

Николай Берлизов Оставьте реабилитацию фашистов. Мерзавец, приветствовавший приход Гитлера к власти, не может быть авторитетом для нормального человека. Еще о Власове посюсюкайте. Тоже был "борец с большевизмом".

Вик Норд А я о чём? Разве не об этом же... .