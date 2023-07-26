Спички - не игрушка

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Философ Дугин: «Я за репрессии не только против врагов, но я за репрессии в целом»

Философ Дугин: «Я за репрессии не только против врагов, но я за репрессии в целом»

Большой резонанс в сети произвёл текст Александра Дугина, опубликованный (в трёх частях) 25 июля.Цитирую:"Я сторонник репрессий.

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Комментарии
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Николай Берлизов
Оставьте реабилитацию фашистов. Мерзавец, приветствовавший приход Гитлера к власти, не может быть авторитетом для нормального человека. Еще о Власове посюсюкайте. Тоже был &quot;борец с большевизмом&quot;.
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