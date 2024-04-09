Обнять, успокоить, отвлечь – как «мамы на час» помогают больным детям

В Екатеринбурге возобновился проект «Мама на час»: под вниманием добровольцев находятся самые маленькие пациенты областной детской клинической больницы № 1, которые остались на время лечения без сопровождения родителей.
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