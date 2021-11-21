Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Миша Кицис
    Может фамилия мужа Державин, а не Дзержинский. Оставьте Феликс Эдмундовича в покое!Бабаян не стала с...
  • Лариса Абросимова
    Украина платит большую цену не за свободу, а за свою глупостьЗеленский: Украин...
  • Анатолий
    Шендерович еврей. Ждите скандала, вони, мошенничества и жуликоватости. Глядя на передачи по ТВ приходишь к такому выв...В Приморском райо...

Иммунолог Жемчугов: высокая защита от COVID-19 сохраняется даже при снижении антител

Иммунолог Жемчугов: высокая защита от COVID-19 сохраняется даже при снижении антител

Снижение уровня антител не влияет на степень защиты от COVID-19. Даже при низком титре организм сможет противостоять инфекции, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх