В РЭЦ рассказали, как помогают бизнесу в условиях санкций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля, ФедералПресс. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в 2023 году поддержал почти 24 тысячи компаний, которые занимаются как производством, так и реализацией продукции, это на 23 % больше, чем в 2022 году.