ЦАХАЛ назвала количество удерживаемых в секторе Газа заложников

Число заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет не менее 222 человек, заявил в понедельник, 23 октября, в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, трансляцию вел The Jerusalem Post.
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