Небензя: члены Совбеза ООН не нашли в себе стратегическую мудрость

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что члены Совета Безопасности, не проголосовав за проект российской резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, не нашли в себе стратегическую мудрость.
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