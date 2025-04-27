СФР: на 80-ю годовщину Победы ветераны получили 90 тысяч рублей

Социальный фонд России (СФР) в преддверии праздничной даты — 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перечислил участникам и инвалидам ВОВ по 80 тысяч рублей, а также дополнительно по 10 тысяч рублей непосредственным участникам боевых действий.