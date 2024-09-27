Взрывчатка в пейджерах «Хезболлы» могла быть спрятана внутри аккумуляторов

По крайней мере, так утверждают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах Ливана. Также появляются новые подробности о том, кто продал ливанской группировке заминированные устройстваПредварительные результаты следствия о массовом подрыве пейджеров в Ливане приводит CNN со ссылкой на источники.