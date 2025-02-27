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В Томске задержан бывший боксер, ударивший женщину при выходе из лифта

В Томске задержан бывший боксер, ударивший женщину при выходе из лифта

В Томске мужчина ударил 44-летнюю женщину при выходе из лифта в доме на Енисейской улице, она потеряла сознание, нападавшего задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

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