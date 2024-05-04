Мужчину убил неисправный электрический чайник

Почти полтысячи пожаров произошло в Новосибирской области за семь дней. Один человек погиб. В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что с 25 апреля по 1 мая на территории Новосибирской области произошло 460 пожаров.
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