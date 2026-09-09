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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета про 1:0 с «Наполи»: «В любой другой день результат был бы другим. «Арсенал» был великолепен – обидно, что мы не реализовали столько моментов»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета прокомментировал победу над « Наполи » в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0) «Абсолютно заслуженные три очка.

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